Российский вирусолог считает, что второй волны COVID-19 не будет

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6 мая 2020, 13:12 [ «Аргументы Недели» ]

пробирки, pixabay.com

Профессор, заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко оценил вероятность возникновения второй волны COVID-19.

Ранее глава немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что существует возможность новых волн пандемии коронавирусной инфекции. Он выразил уверенность в том, что заболевание будет распространяться, пока им не переболеют 60-70 процентов населения.

Александр Бутенко в беседе с Радио Sputnik отметил, что приобретение иммунитета от COVID-19 большей половиной населения является очень хорошим регулирующим моментом предотвращения развития пандемии в дальнейшем. Однако, по словам профессора, все примеры предыдущих пандемий, связанных с коронавирусом, показывали полное исчезновение инфекции.

Специалист также призвал обратить внимание на опыт китайского Уханя, где нет второй волны.