Российский вирусолог считает, что второй волны COVID-19 не будет

Профессор, заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко оценил вероятность возникновения второй волны COVID-19.
Ранее глава немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что существует возможность новых волн пандемии коронавирусной инфекции. Он выразил уверенность в том, что заболевание будет распространяться, пока им не переболеют 60-70 процентов населения.
Александр Бутенко в беседе с Радио Sputnik отметил, что приобретение иммунитета от COVID-19 большей половиной населения является очень хорошим регулирующим моментом предотвращения развития пандемии в дальнейшем. Однако, по словам профессора, все примеры предыдущих пандемий, связанных с коронавирусом, показывали полное исчезновение инфекции.
Специалист также призвал обратить внимание на опыт китайского Уханя, где нет второй волны.