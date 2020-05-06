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Самолеты ВВС США провели учебное бомбометание в воздушном пространстве Эстонии

, 12:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Самолеты ВВС США провели учебное бомбометание в воздушном пространстве Эстонии
самолет ВВС США, U.S. Air Force/ZUMAPRESS.com
Два стратегических бомбардировщика Военно-воздушных сил США B-1 Lancer провели в воздушном пространстве Эстонии учебное бомбометание. Эти маневры были осуществлены в рамках учений НАТО "Весенний шторм".
 
В Главном штабе эстонских Сил обороны уточнили, что в учебные маневры, в которых принимают участие военнослужащие из стран Североатлантического альянса, проходят на территории Эстонии с 25 апреля по 8 мая. Они проводятся в уменьшенном объеме в связи с пандемией коронавируса нового типа.
 
Министр обороны Эстонии Юри Луйка заявил, что США являются одним из ключевых союзников страны. Он добавил, что "Весенний шторм" показывает, как можно успешно проводить учения и поддерживать боевую готовность даже в период эпидемии COVID-19.
ЕТ

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