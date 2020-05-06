Самолеты ВВС США провели учебное бомбометание в воздушном пространстве Эстонии

Два стратегических бомбардировщика Военно-воздушных сил США B-1 Lancer провели в воздушном пространстве Эстонии учебное бомбометание. Эти маневры были осуществлены в рамках учений НАТО "Весенний шторм".

В Главном штабе эстонских Сил обороны уточнили, что в учебные маневры, в которых принимают участие военнослужащие из стран Североатлантического альянса , проходят на территории Эстонии с 25 апреля по 8 мая. Они проводятся в уменьшенном объеме в связи с пандемией коронавируса нового типа.

Министр обороны Эстонии Юри Луйка заявил, что США являются одним из ключевых союзников страны. Он добавил, что "Весенний шторм" показывает, как можно успешно проводить учения и поддерживать боевую готовность даже в период эпидемии COVID-19.