Эксперт ВОЗ рассказал, как обезопасить себя в период выхода из самоизоляции

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6 мая 2020, 12:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

COVID-19, pixabay.com

Специалист ВОЗ в области употребления психоактивных веществ и аддиктивного поведения Владимир Позняк рассказал, как людям обезопасить себя при выходе из самоизоляции после завершения пандемии COVID-19.

Эксперт подчеркнул, что окончание периода самоизоляции можно сравнить со стрессовой ситуацией, так как у людей меняется привычный уклад жизни. Позняк призвал граждан внимательно следить за своим состоянием и обращаться за помощью, если она требуется. По словам специалиста, выход из самоизоляции должен проходить постепенно, с учетом эпидемиологической обстановки в стране. Населению и властям следует соизмерять опасности, которые сохранятся в связи с распространением COVID-19, по-прежнему соблюдать дистанцирование и ограничивать социальные контакты, насколько это возможно.