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Эксперт ВОЗ рассказал, как обезопасить себя в период выхода из самоизоляции

, 12:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Эксперт ВОЗ рассказал, как обезопасить себя в период выхода из самоизоляции
COVID-19, pixabay.com
Специалист ВОЗ в области употребления психоактивных веществ и аддиктивного поведения Владимир Позняк рассказал, как людям обезопасить себя при выходе из самоизоляции после завершения пандемии COVID-19.
 
Эксперт подчеркнул, что окончание периода самоизоляции можно сравнить со стрессовой ситуацией, так как у людей меняется привычный уклад жизни. Позняк призвал граждан внимательно следить за своим состоянием и обращаться за помощью, если она требуется.
 
По словам специалиста, выход из самоизоляции должен проходить постепенно, с учетом эпидемиологической обстановки в стране. Населению и властям следует соизмерять опасности, которые сохранятся в связи с распространением COVID-19, по-прежнему соблюдать дистанцирование и ограничивать социальные контакты, насколько это возможно.
ЕТ

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