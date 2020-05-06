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В Подмосковье﻿ из госпиталя сбежал пациент с COVID-19, его ищет полиция

, 12:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Подмосковье﻿ из госпиталя сбежал пациент с COVID-19, его ищет полиция
машина полиции, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В Подмосковье из медицинского учреждения сбежал пациент с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Как сообщают в среду в пресс-службе регионального ГУМВД, полиция ищет "беглеца".
 
Известно, что пациент самовольно покинул госпиталь для ветеранов войн в Солнечногорске. Установлено, что речь идет о зараженном коронавирусом нового типа мужчине 1976 года рождения. Данных о его состоянии к настоящему моменту не поступало. 
 
Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения сбежавшего гражданина.
ЕТ

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