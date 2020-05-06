Политолог объяснил, с какой целью власти Латвии жалуются на СССР

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6 мая 2020, 11:18 [ «Аргументы Недели» ]

флаг Латвии, pixabay.com

Политолог и журналист Юрий Светов в среду, 6 мая, в рамках разговора с представителями средств массовой информации объяснил, зачем Латвия и некоторые другие страны Восточной Европы жалуются на Россию.

Ранее министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил, что страна являлась "донором денег" в СССР и отдавала в общий бюджет почти половину доходов. Отмечается, что в текущем году на работу комиссии по подсчету ущерба от "советской оккупации" в Латвии было выделено 35 770 евро. Специалисты намерены оценить бюджетные расходы Латвийской СССР в период с 1946 по 1960 годы. Кроме того, целями комиссии станут обобщение материалов об уничтожении состоятельного крестьянства в республике и формирование базы данных о репрессированных гражданах.

Юрий Светов в беседе с Радио Sputnik подчеркнул, что "стоять в позе страдальца" – модно у ряда стран Восточной Европы. Политолог заметил, что Латвия с переменной успешностью "торгует" антироссийской и антисоветской риторикой. По словам эксперта, проблема в том, что ЕС планировал с 2020 года начать сокращение дотаций из общего бюджета, которые получают такие страны, как Латвия. Вероятно, именно поэтому Рига решила напомнить, что она "недополучила" от СССР и призвать Евросоюз компенсировать эти потери.