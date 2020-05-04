Президент Латвии: 30 лет назад мы, латыши, изменили историю Европы

Аргументы Недели → Общество 13+

4 мая 2020, 20:35 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Декларация Верховного Совета ЛССР о восстановлении независимости Латвийской Республики

Латвия отмечает 30-ю годовщину восстановления независимости страны. 4 мая 2020 года прошел тихо в стране: не было открытых публичных выступлений, парада, возложение цветов, массовых гуляний. ЧС в стране. Но президент Латвии Эгилс Левитс выступил перед народом с торжественной речью.

Глава государства сказал, что в судьбах народов есть исторические моменты.

«То, что мы делаем, совершаем, на долгий срок предопределяет, как будет жить народ, как смогут существовать и развиваться наши язык и культура. Таким был момент 102 года назад. Когда в разоренной войной Латвии и оккупированной немцами Риге 38 членов Народного совета провозгласили Латвийское государство. И такой же был момент ровно 30 лет назад, когда 138 депутатов Верховного совета проголосовали за восстановление независимости Латвии. 3- лет назад мы, латыши, народ Латвии, изменили историю Европы и карту мира. Выход балтийцев из советской империи потряс ее в самых основах и привел в конечном итоге к распаду. Балтийский путь был провозвестником падения Берлинской стены и – позже – обновленной Европы. Мы можем гордиться этим. Как и в другие решающие моменты, мы и на этот раз найдем правильный путь выхода из кризиса».

Торжественная речь президента Латвии. В ней сквозит демократия, свобода, права человека. А как же неграждане Латвии? Они лишены права голосовать, работать в государственных структурах, быть избранными в думу, Сейм и т.д. И это те «неграждане», которые родились, учились, жили и живут в Латвии. И платят налоги. Коренные «неграждане» Латвии.

А теперь хочется вспомнить дословно Декларацию Верховного Совета ЛССР о восстановлении независимости Латвийской Республики от 4 мая 1990 года.

Пункт 8.

«Гарантировать гражданам Латвийской Республики и других государств, постоянно проживающим на территории Латвии, социальные, экономические и культурные права, а также политические свободы в соответствии с общепризнанными международными нормами о правах человека. Распространить эти права и свободы в полной мере на граждан СССР, которые выразят желание проживать в Латвии, не принимая гражданства».

Прошло 30 лет. Бумага, конечно, все стерпит…