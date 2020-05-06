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Глава МИД Украины перечислил тактические задачи по «возвращению» Крыма

, 10:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Глава МИД Украины перечислил тактические задачи по «возвращению» Крыма
фото: pixabay.com

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев разработал тактически и стратегические задачи по «возвращению» Крыма. Кроме того, дипломат уверенно перечислил все «продуманные шаги», сообщает kp.ru.

«У меня есть диалог с нашим представителем президента в Автономной Республике Крым Антоном Кореневичем на эту тему, и мы как раз разрабатываем стратегию, концепцию … не дипломатическая фантазия, а вполне прагматичный расчёт», - пояснил он.

Первой тактической задачей Кулеба назвал сохранение темы полуострова на «стратегической повестке дня», второй - обеспечение «эффективности санкционного режима» в отношении полуострова, и третьей - дополнительные международные инструменты давления на Россию. При этом стратегическую задачу глава МИД не озвучил, но отметил, что она напрямую связана с «возвращением» Крыма на Украину.

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