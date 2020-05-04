Наталья Поклонская пообещала кое-кому «надрать одно место»

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4 мая 2020, 23:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вести-Крым

vesti-k.ru

Депутат Государственной Думы от Крыма Наталья Поклонская прокомментировала «пари о возвращении полуострова», предложенное послом Украины в Германии бывшему канцлеру страны Герхарду Шредеру.

«Пари на «возвращение» Киеву Крыма из уст Посла Украины в Германии — это позор украинской дипломатии. Наглядная демонстрация отношения украинской власти к людям, которых подобные «послы» не стесняются разыгрывать в пари. Позволю себе отрезвить мистера крупье и напомню, что карты «Крым» нет в колоде. Крым — это субъект Российской Федерации, где проживают полтора миллиона крымчан, готовых постоять за свою Родину и надрать одно место всем, кто сунется на нашу землю», — сказала парламентарий.

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник предложил бывшему немецкому канцлеру Герхарду Шредеру заключить пари на «возвращение» Крыма в состав Украины. По его словам, полуостров «вернется в лоно матери-Украины» еще при жизни самого Шредера.