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Разведка Южной Кореи: нет никаких оснований волноваться за здоровье Ким Чен Ына

, 10:16 [ «Аргументы Недели» ]

Разведка Южной Кореи: нет никаких оснований волноваться за здоровье Ким Чен Ына
глава КНДР Ким Чен Ын, Wang Jingqiang/Xinhua

Южнокорейская разведка опровергла информацию о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын перенес операцию на сердце. Согласно последним данным, нет никаких оснований беспокоиться за здоровье политика.

В Национальной разведывательной службе подчеркнули, что слухи о проблемах Ким Чен Ына со здоровьем являются абсурдными, передает ФБА "Экономика сегодня".

В разведке Южной Кореи также подтвердили, что глава КНДР стал значительно реже появляться на публике, однако это может быть связано с пандемией коронавируса нового типа. Правительство Северной Кореи, как уточняется, работает в штатном режиме

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