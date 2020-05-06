Разведка Южной Кореи: нет никаких оснований волноваться за здоровье Ким Чен Ына

Южнокорейская разведка опровергла информацию о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын перенес операцию на сердце. Согласно последним данным, нет никаких оснований беспокоиться за здоровье политика.
В Национальной разведывательной службе подчеркнули, что слухи о проблемах Ким Чен Ына со здоровьем являются абсурдными, передает ФБА "Экономика сегодня".
В разведке Южной Кореи также подтвердили, что глава КНДР стал значительно реже появляться на публике, однако это может быть связано с пандемией коронавируса нового типа. Правительство Северной Кореи, как уточняется, работает в штатном режиме