Путин наградил лидера КНДР Ким Чен Ына медалью к 75-летию Победы

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5 мая 2020, 09:14 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин и Ким Чен Ын, фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин наградил лидера КНДР Ким Чен Ына медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». В указе главы российского государства, опубликованном в Facebook на странице посольства РФ в Северной Корее, говорится, что Ким Чен Ын награжден за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории республики советских граждан, а также проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов.

Сегодня посол России в КНДР Александр Мацегора передал награду главе северокорейского МИД Ли Сон Гвону во Дворце съездов Мансудэ.

Напомним, чуть более года назад состоялся первый визит Ким Чен Ына в Россию. Его встреча с Владимиром Путиным прошла 25 апреля во Владивостоке. Лидеры двух стран двух часов общались в закрытом от СМИ режиме. Путин оценил эту встречу «достаточно обстоятельной», а Ким Чен Ын — «содержательной».