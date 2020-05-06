Трамп, вопреки правилам, не надел защитную маску во время визита на завод в Аризоне

Глава США Дональд Трамп в рамках посещения завода по производству средств индивидуальной защиты для медиков не стал надевать защитную медицинскую маску, хотя этого требовали правила безопасности.

Известно, что американский лидер надел только защитные очки, вопреки предписанию руководства завода о постоянном ношении масок. Интересно, что перед отправкой в Аризону Дональд Трамп заверил журналистов в том, что будет использовать вышеуказанное средство защиты.

В Белом доме впоследствии пояснили, что администрация завода не настаивала на том, чтобы президент в обязательном порядке надел маску.