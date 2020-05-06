В Таиланде вторые сутки подряд выявлен всего один зараженный коронавирусом

Второй день подряд на территории Таиланда выявлен один новый случай заражения коронавирусом. Об этом заявил пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией страны Тхависин Висануйотхин.

Отмечается, что за минувшие сутки была выявлена одна смерть от коронвируса нового типа. Известно, что в Таиланде скончался 69-летний гражданин Австралии, который являлся директором гостиницы в провинции Пханга на юге страны, он заболел 28 марта.

Единственный новый пациент с COVID-19, который был выявлен за прошедшие 24 часа – гражданин Таиланда, парикмахер. 4 мая он вернулся из России.