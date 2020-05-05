В ОАЭ загорелось одно из самых высокий зданий

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5 мая 2020, 22:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Эмират аль-яум

фото: pixabay.com

Во вторник, 5 мая, в ОАЭ загорелось высотное здание в районе ан-Нахда в эмирате Шарджа. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на генеральное управление гражданской обороны.

Отмечается, что сильный огонь охватил многоэтажное жилое здание. Кроме того, местных жителей удалость вывезти из помещений до начала тушения пожара. Информация о пострадавших пока неизвестна.

На место происшествия прибыли несколько пожарных бригад. При этом для осмотра этажей сотрудники экстренных служб используют дроны. Сейчас началась работа по борьбе с огнем.

Ранее сообщалось, что шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Московской области.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Benjamin Savvy (@benjamin_savvy)5 Май 2020 в 12:07 PDT