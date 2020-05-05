Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье

В Раменском районе Подмосковья произошел пожар в частном доме. Представитель экстренных служб сообщил, что в результате случившегося погибли шесть человек, их личности сейчас устанавливаются.
Пожар вспыхнул сегодня рано утром в доме, расположенном в деревне Дурниха Московской области. Пламя
распространилось на площади 96 квадратных метров. Впоследствии в здании были обнаружены тела шестерых граждан, детей среди них нет.
К настоящему моменту эту информацию подтвердили в МЧС. Отмечается также, что в процессе тушения удалось избежать перехода огня на соседний дом.