Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье

Аргументы Недели → Происшествия 13+

5 мая 2020, 09:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

пожар, pixabay.com

В Раменском районе Подмосковья произошел пожар в частном доме. Представитель экстренных служб сообщил, что в результате случившегося погибли шесть человек, их личности сейчас устанавливаются.

Пожар вспыхнул сегодня рано утром в доме, расположенном в деревне Дурниха Московской области. Пламя распространилось на площади 96 квадратных метров. Впоследствии в здании были обнаружены тела шестерых граждан, детей среди них нет. К настоящему моменту эту информацию подтвердили в МЧС. Отмечается также, что в процессе тушения удалось избежать перехода огня на соседний дом.