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Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье

, 09:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье
пожар, pixabay.com
В Раменском районе Подмосковья произошел пожар в частном доме. Представитель экстренных служб сообщил, что в результате случившегося погибли шесть человек, их личности сейчас устанавливаются.
 
Пожар вспыхнул сегодня рано утром в доме, расположенном в деревне Дурниха Московской области. Пламя распространилось на площади 96 квадратных метров. Впоследствии в здании были обнаружены тела шестерых граждан, детей среди них нет.
 
К настоящему моменту эту информацию подтвердили в МЧС. Отмечается также, что в процессе тушения удалось избежать перехода огня на соседний дом.
ЕТ
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