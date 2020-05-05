В Таиланде задержали россиян, нарушивших режим чрезвычайного положения

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5 мая 2020, 21:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: radiomayak.ru

Таиланд. Фото: Pixabay

Семь граждан России оказались задержанными за нарушение режима ЧП в Таиланде.

Ночью в полицию позвонил один из местных жителей, который сообщил, что группа иностранцев устраивает вечеринки и очень громко слушает музыку, не только мешая отдыхать, но и нарушая комендантский час, который действует на территории Таиланда.

Стражи порядка обнаружили в доме четверых мужчин и троих женщин – все они оказались гражданами России. Кроме того, у россиян также нашли наркотики. Сообщается, что туристов доставили в полицейский участок и предъявили обвинения.

Нарушителям режима грозит до двух лет тюрьмы и штраф более тысячи долларов.

Сегодня в Таиланде зафиксировали один новый случай заражения COVID-19.