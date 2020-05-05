За сутки в Таиланде зафиксировали один новый случай заражения COVID-19

За минувшие сутки власти Таиланда зафиксировали один случай заражения коронавирусом нового типа. Общее количество заболевших COVID-19 на территории страны к настоящему моменту достигло 2 988.

Единственным новым инфицированным является гражданин Таиланда, проживающий в южной провинции Наратхиват.

Отмечается, что в течение прошедших 24 часов семь человек в стране были выписаны из больниц. В медучреждениях остаются 187 пациентов.

Известно также, что на территории Таиланда за сутки не выявили ни одного летального исхода. В общей сложности коронавирусная инфекция унесла жизни 54 человек в стране.