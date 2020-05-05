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В США считают, что коронавирус унесет жизни 134 тысяч жителей страны

, 09:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

В США считают, что коронавирус унесет жизни 134 тысяч жителей страны
COVID-19, pixabay.com

Институт оценки и измерения показателей здоровья при Университете штата Вашингтон полагает, что в Соединенных Штатах Америки жертвами коронавируса нового типа станут в общей сложности 134 тысячи человек.

Согласно последней информации, эта цифра почти в два раза больше тех, которые раньше прогнозировали эксперты.

Подчеркивается, что увеличение числа смертей от COVID-19 американские ученые связывают с повышенной мобильностью жителей США из-за того, что некоторые штаты ослабили карантинные меры. Еще одной причиной считаются очаги коронавирусной инфекции на Среднем Западе.

ЕТ
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