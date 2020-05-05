Стало известно, какие профессии будут востребованы после пандемии COVID-19

Специалисты Института прогрессивного образования в беседе с журналистами рассказали о профессиях, которые будут востребованы на рынке труда после окончания пандемии коронавируса нового типа.
Предполагается, что особенно спрос повысится на антикризисных консультантов для продвижения предприятий в критических обстоятельствах. Важной профессией станет консультант по личным финансам.
Кроме того, работодатели
будут искать программистов, экспертов по диджитализации процессов, SMM и контент-менеджеров, специалистов по организации времени.
Востребованными окажутся сотрудники интернет-магазинов, консультанты колл-центров, курьеры, водители и диспетчеры доставки.
После пандемии COVID-19 россияне будут больше заботиться о своем здоровье, вследствие чего повысится спрос на онлайн-врачей, сиделок и психологов.
Также более востребованными станут сборщики мебели, сантехники и фотографы.