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Стало известно, какие профессии будут востребованы после пандемии COVID-19

, 08:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Стало известно, какие профессии будут востребованы после пандемии COVID-19
работа в офисе, pixabay.com
Специалисты Института прогрессивного образования в беседе с журналистами рассказали о профессиях, которые будут востребованы на рынке труда после окончания пандемии коронавируса нового типа.
 
Предполагается, что особенно спрос повысится на антикризисных консультантов для продвижения предприятий в критических обстоятельствах. Важной профессией станет консультант по личным финансам.
 
Кроме того, работодатели будут искать программистов, экспертов по диджитализации процессов, SMM и контент-менеджеров, специалистов по организации времени.
 
Востребованными окажутся сотрудники интернет-магазинов, консультанты колл-центров, курьеры, водители и диспетчеры доставки.
 
После пандемии COVID-19 россияне будут больше заботиться о своем здоровье, вследствие чего повысится спрос на онлайн-врачей, сиделок и психологов.
 
Также более востребованными станут сборщики мебели, сантехники и фотографы.
ЕТ
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