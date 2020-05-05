Стало известно, какие профессии будут востребованы после пандемии COVID-19

Специалисты Института прогрессивного образования в беседе с журналистами рассказали о профессиях, которые будут востребованы на рынке труда после окончания пандемии коронавируса нового типа.

Предполагается, что особенно спрос повысится на антикризисных консультантов для продвижения предприятий в критических обстоятельствах. Важной профессией станет консультант по личным финансам.