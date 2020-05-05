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В США за сутки выявили 22,3 тысячи случаев заражения коронавирусом

, 14:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В США за сутки выявили 22,3 тысячи случаев заражения коронавирусом
коронавирус в США, Keiko Hiromi/AFLO
За минувшие сутки на территории США зарегистрировали более 22,3 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Соответствующую информацию предоставил во вторник, 5 мая, университет Джонса Хопкинса.
 
За прошедшие 24 часа в Соединенных Штатах выявили 22 335 новых случаев заболевания. За сутки скончались 1 240 человек.
 
С начала пандемии COVID-19 в США заразились 1 180 634 человека, скончались чуть меньше 69 тысяч пациентов.
 
В мире число случаев заболевания коронавирусом нового типа превысило 3,6 миллиона, умерли 250 тысяч человек.
ЕТ
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