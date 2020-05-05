В США за сутки выявили 22,3 тысячи случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки на территории США зарегистрировали более 22,3 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Соответствующую информацию предоставил во вторник, 5 мая, университет Джонса Хопкинса.

За прошедшие 24 часа в Соединенных Штатах выявили 22 335 новых случаев заболевания. За сутки скончались 1 240 человек.

С начала пандемии COVID-19 в США заразились 1 180 634 человека, скончались чуть меньше 69 тысяч пациентов.

В мире число случаев заболевания коронавирусом нового типа превысило 3,6 миллиона, умерли 250 тысяч человек.