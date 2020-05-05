В ЕС сообщили, что вопрос открытия внешних границ обсуждается почти каждую неделю

Высокопоставленный представитель Евросоюза сообщил, что страны-члены ЕС почти каждую неделю обсуждают вопрос открытия внешних границ сообщества, которые были закрыты из-за пандемии COVID-19.

Подчеркивается, что проблема границ становится более актуальной, так как приближается сезон летних каникул, однако в настоящий момент доминируют "санитарные обеспокоенности".

По словам высокопоставленного представителя ЕС, решение об открытии границ пока не принято и сказать, когда это произойдет, сейчас нельзя.

Напомним, 17 марта главы государств и правительств Европейского Союза утвердили закрытие внешних границ сообщества на 30 дней для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Позже Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС продлить данную меру до 15 мая.