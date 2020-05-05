На Украине резко вырос уровень безработицы

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5 мая 2020, 13:46 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

На Украине весной текущего года резко вырос уровень безработицы. По состоянию на май, количество зарегистрированных безработных в стране на 48% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

По данным украинского Государственного центра занятости, сейчас как безработные зарегистрированы 456,8 тысячи человек. Год назад официальных безработных на Украине было 308,3 тысячи.

С начала действия карантина по коронавирусу, т с 12 марта 2020 года, статус безработного получили почти 156 тысяч жителей Украины. Количество вакансий уменьшилась до 53 тысяч, их стало почти на 60% меньше, чем было год назад.

Можно устроиться на работу на предприятия сельского и лесного хозяйства, в торговлю. Есть вакансии в сфере услуг, логистики. Нужны медицинские сестры и социальные работники.

Россия в настоящий момент находится в самом начале увеличения безработицы на фоне экономических изменений, связанных с пандемией COVID-19.