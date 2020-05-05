У сети разведок «Пять глаз» не имеется доказательств «утечки» коронавируса COVID-19 из лаборатории в Ухане

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5 мая 2020, 13:33 [ «Аргументы Недели» ]

Gregor Fischer, globallookpress.com/

В настоящее время нет никаких доказательств того, что коронавирусная инфекция COVID-19 «утекла» из исследовательской лаборатории в городе Ухане в КНР. Источники в разведслужбах утверждают, что 15-страничный документ сети разведок «Пять глаз» с обвинениями Китая в сокрытии данных об эпидемии, поступил не из этого альянса.

Источник британской газеты Guardian из разведки Австралии считает, что австралийская газета Daily Telegraph получила материалы для публикации из США. По мнению собеседника, досье, на которое ссылалось австралийское издание, была инструментом контрпропаганды и оказания давления на китайские власти.

Разведслужбы всех пяти стран (США, Австралия, Новая Зеландия, Канада и Великобритания) не исключают того, что Пекин мог быть не до конца открытым в начале вспышки в декабре прошлого года, но в то же время из-за сообщений СМИ опасаются эскалации международной обстановки.

В 15-страничном досье «Пяти глаз» говорится, что Китай еще в начале декабря 2019 года имел доказательства передачи коронавируса от человека человеку, но но отрицал это до 20 января.