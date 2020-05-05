Эксперты рассказали, что ждет турбизнес в ближайшее время

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5 мая 2020, 13:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Эксперты прогнозируют, что спрос на международные поездки не возобновится в ближайшие несколько лет. «Требуется время, чтобы люди избавились от страха», - считает основатель египетской туркомпании Махмуд Хадхуд.

Представители турбизнеса в стремлении привлечь клиентов повсеместно объявляют о нововведениях, таких как возможность отказаться от уборки в номере, дистанционная регистрация и увеличение времени обедов.

Тем не менее, работники туристической сферы уверены, что путешественники изменят свои предпочтения – популярность станут набирать индивидуальные туры и отдых на тихих курортах.

Ранее сообщалось, что отдых в санаториях России может сильно подорожать.