Отдых в санаториях России может сильно подорожать

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5 мая 2020, 11:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Депутат от Краснодарского края Светлана Бессараб обратилась к Роспотребнадзору с просьбой смягчить рекомендации по соблюдению режима в санаториях, чтобы не произошло резкого подорожания.

Она отметила, что выполнение всех существующих требований возможно лишь в том случае, если заполняемость санаториев снизится примерно в половину. Однако для частных заведений этот показатель является критическим.

Депутат подчеркнула, что в противном случае порядка трети объектов могут закрыться или сменить сферу деятельности, тогда как оставшиеся увеличат цены на 40%.

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