Кавказский заповедник ждет туристов в летнем сезоне

Аргументы Недели → Туризм

27 апреля 2020, 11:52 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Несмотря на карантин, введенный из-за коронавируса, подготовка к приему путешественников идет по графику. После отмены ограничений туристам будут доступны 16 туристических маршрутов общей протяженностью 635 километров.

- Работы ведутся силами госинспекторов и оперативной группы заповедника. Первый этап подготовки к летнему сезону, должен быть завершен до 1 мая, - сообщили в заповеднике.

Расчистка и оборудование маршрутов идет в несколько этапов три этапа. Сначала инспектируют и приводят в порядок инфраструктуру и территорию, расположенную на высоте до одной тысячи метров, на втором этапе - до 1,8 тысячи метров. На высоте от двух тысяч метров и выше проводятся работы в июне, когда растает снег. Работы по подготовке троп включают ограждение опасных участков, оборудование безопасных и удобных спусков и проходов, установку предупреждающих знаков.

- Сейчас мы практически закончили подготовку рекреационных объектов. На кордоне Лаура и в вольерном комплексе провели инвентаризацию, строим домики для животных. В Южных культурах полностью закончена подготовка к сезону. Отремонтирован главный вход, заканчивается оформление входной группы со стороны Имеретинской низменности, чтобы туристам было удобнее заходить в парк. Готова тисо-самшитовая роща. Проведены мероприятия по укладке новых лестниц, перил и ограждений, - пояснил директор заповедника Сергея Шевелева.

Завершены работы на кордонах Лаура и Пслух, началась расчистка троп в районе Энгельмановых полян. Госинспекторы рассчитывают приступить к подготовке самого популярного - 30 маршрута уже через неделю. Пока те места, куда добраться из-за снега невозможно, инспектируют с воздуха.