Эпидемиолог назвал две меры, помогающие против COVID-19

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5 мая 2020, 12:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Эпидемиолог из Швеции, советник генсека Всемирной организации здравоохранения и шведского правительства Хан Гизеке назвал две меры борьбы с коронавирусной инфекцией, которые являются научно обоснованными.

«Во-первых, нужно мыть руки, о чем мы знали уже 150 лет. Во-вторых, следует соблюдать социальную дистанцию, то есть не подходить слишком близко к другим людям», - сказал Гизеке.

Он отметил, что в Швеции люди добросовестно выполняют все объявленные государством меры по защите от коронавируса, в том числе соблюдают социальную дистанцию в общественных местах.

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