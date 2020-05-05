Ученые нашли новое название для коронавируса COVID-19

Итальянские ученые предложили дать новое название коронавирусу COVID-19, которое, по их мнению, является более подходящим. Позицию итальянцев оценили их российские коллеги.
«Мы предлагаем использовать термин MicroCLOTS (microvascular COVID-19 lung vessels obstructive thromboinflammatory syndrome) в качестве нового названия для тяжелой легочной коронавирусной болезни 2019 (COVID-19)», - считают эксперты из Италии.
По мнению исследователей, нынешний коронавирус негативно воздействует на сосуды, из-за чего образуются тромбы. Как итог – у заболевших может развиться полиорганная недостаточность, которая в ряде случаев приводит к смерти.
Российские врачи согласились с последствиями воздействия коронавируса на человеческий организм, но идею переименовать его не поддержали.