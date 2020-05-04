В Москве умерло более 50 пациентов с коронавирусом

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4 мая 2020, 22:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В Москве за последние 24 часа скончались более 50 человек с диагностированным коронавирусом и пневмонией. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Отмечается, что за сутки в столице умерли 52 пациента с положительными тестами на коронавирусную инфекцию. Всего в Москве число умерших пациентов с COVID-19 достигло 816 человек.

По всей России на сегодняшний день известно более чем о 145 тысячах заболевших коронавирусной инфекцией. 18 тысяч пациентов удалось полностью вылечить от COVID-19, более 1300 человек скончались.

Ранее в ВОЗ прокомментировали заявления США об искусственном происхождении коронавируса COVID-19.