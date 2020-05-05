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Власти Белоруссии в два раза увеличили госзаказ на гречку

, 12:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Власти Белоруссии в два раза увеличили госзаказ на гречку
гречка, pixabay.com
Правительство Белоруссии увеличило прежние планы на поставку гречки для государственных нужд на текущий год в два раза. Соответствующая информация содержится в постановлении, опубликованном во вторник.
 
Согласно последней информации, объем заказа на поставку гречихи для государственных нужд увеличен с 15 тысяч тонн до 30 тысяч тонн. 
 
Напомним, ранее белорусский президент Александр Лукашенко поручил производить "достойное" количество гречки для внутреннего рынка, так как якобы Российская Федерация отказалась продавать республике данную крупу.
ЕТ
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