Власти Белоруссии в два раза увеличили госзаказ на гречку

Правительство Белоруссии увеличило прежние планы на поставку гречки для государственных нужд на текущий год в два раза. Соответствующая информация содержится в постановлении, опубликованном во вторник.

Согласно последней информации, объем заказа на поставку гречихи для государственных нужд увеличен с 15 тысяч тонн до 30 тысяч тонн.