Минсельхоз прокомментировал заявление Лукашенко, что Россия не даёт Беларуси гречку

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21 апреля 2020, 23:05 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Министерстве сельского хозяйства РФ прокомментировали заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко от том, что Россия якобы не дает Беларуси гречку. 21 апреля Лукашенко поручил белорусским чиновникам увеличить производство гречки для внутреннего рынка.

По его словам, Россия отказалась продавать республике гречку. В российском Минсельхозе заявили, что Российская Федерация не вводила ограничений на поставки гречихи и гречневой крупы на рынки стран ЕАЭС, в том числе в Белоруссию.

В начале эпидемии коронавируса, когда россияне начали раскупать в магазинах гречку, Лукашенко сказал, что в Белоруссии гречки много, хватит как республике, так и послать России, но по увеличенной цене.