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Лукашенко утверждает, что Россия отказывается поставлять Белоруссии гречку

, 11:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Лукашенко утверждает, что Россия отказывается поставлять Белоруссии гречку
гречка, pixabay.com
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия отказалась продавать гречку республике и поручил чиновникам производить "достойное" количество данной крупы для внутреннего рынка.
 
Лукашенко в рамках рабочей поездки в Бобруйск поинтересовался у губернатора Могилевской области Леонида Зайца, как в регионе проводится посевная компания, обратив на возделывание гречихи особое внимание.
 
Глава Белоруссии поручил чиновнику произвести достаточно гречки для использования внутри страны, поскольку россияне якобы отказались работать с республикой, как это было в советские времена. "Там (в России) больше произрастает, чем у нас", – заключил Александр Лукашенко.
ЕТ

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