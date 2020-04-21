Лукашенко утверждает, что Россия отказывается поставлять Белоруссии гречку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия отказалась продавать гречку республике и поручил чиновникам производить "достойное" количество данной крупы для внутреннего рынка.

Лукашенко в рамках рабочей поездки в Бобруйск поинтересовался у губернатора Могилевской области Леонида Зайца, как в регионе проводится посевная компания, обратив на возделывание гречихи особое внимание.