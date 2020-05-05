Принц Уильям разрешил самолетам скорой помощи заправляться на территории Кенсингтонского дворца

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5 мая 2020, 11:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Фото: соцсети

Британский принц Уильям в свете борьбы с коронавирусной инфекцией разрешил самолетам скорой помощи останавливаться для дозаправки на частной площадке Кенсингтонского дворца.

Отмечается, что теперь врачам Великобритании не нужно терять время, чтобы добраться до ближайшей заправочной станции, которая находится в Уотфорде. Предполагается, что решение герцога Кембриджского позволит сохранить больше жизней.

На сегодняшний день в Великобритании выявлено более 190 тысяч больных коронавирусной инфекцией, умерло 28 734 человека.

Ранее в СМИ рассказали, почему принц Уильям так долго не хотел жениться на Кейт Миддлтон.