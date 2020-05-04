Почему принц Уильям годами не хотел жениться на Кейт Миддлтон

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4 мая 2020, 16:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Фото: соцсети

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон вместе со студенческой скамьи, однако узаконили отношения они лишь в 2010 году. Стало известно, почему наследник британского престола годами так старательно избегал свадьбы.

Королевский эксперт Кати Николл заявляет, что принц Уильям не хотел жениться слишком рано, чтобы не повторить ошибки родителей. Известно, что его отца принца Чарльза заставили жениться на Диане Спенсер, поскольку та являлась подходящей кандидатурой на роль его супруги. В студенческие годы Уильям уверял, что слишком молод для создания семьи, и не хочет задумываться об этом до 28-30 лет.

«Он избегал подобного давления и не торопился вести Кейт к алтарю», - считает Николл.