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Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали фото подросшего младшего сына

, 22:57 [ «Аргументы Недели» ]

Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали фото подросшего младшего сына
Принц Луи. Фото: соцсети

Третьему ребенку британского принца Уильяма и Кейт Миддлтон принцу Луи 21 апреля исполнилось 2 года. Родители продемонстрировали фотографии подросшего малыша.

Герцог и герцогиня Кембриджские опубликовали в соцсети фотографии сына, на которых он смеется и хлопает в ладоши. При этом руки ребенка разрисованы разноцветными красками.

Подписчики отметили, что мальчик сильно подрос и изменился. Многие комментаторы решили, что он всё больше становится похож на старшего брата принца Джорджа, которому в скором времени исполнится семь лет.

Сейчас семья находится в особняке в Анмер Холле на самоизоляции, который Уильяму и Кейт подарили на свадьбу.

АБ

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