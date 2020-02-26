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Герцогиня Кэтрин продемонстрировала идеальную фигуру в спортивном костюме

, 20:58 [ «Аргументы Недели» ]

Герцогиня Кэтрин продемонстрировала идеальную фигуру в спортивном костюме
герцогиня Кэтрин, Stephen Lock/Keystone Press Agency

В среду супруга британского принца Уильяма посетила мероприятие благотворительной организации SportsAid, направленной на помощь юным чемпионам. Герцогиня показала идеальную фигуру в спортивном костюме.

Кейт побеседовала с родителями юных спортсменов и выяснила, с какими трудностями сталкиваются их семьи. После этого герцогиня приняла участие в забеге, а затем в другом зале научилась выполнять основные приемы тхэквондо. Женщина отработала несколько ударов и выглядела очень довольной.

На мероприятие Кэтрин приехала в обтягивающей кофте изумрудного цвета и широких спортивных штанах такого же оттенка. Образ она дополнила простыми белыми кедами. Этот наряд подчеркнул невероятную стройность матери троих детей. Ни для кого не секрет, что такая фигура не является подарком природы – Кейт начинает каждое утро с бега или заплыва в бассейне, а также правильно питается.

 

 
 
 
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Публикация от Regalfille (@regalfille1)26 Фев 2020 в 9:47 PST

ЕТ

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