Герцогиня Кейт появилась в лондонском театре в усыпанных блестками туфлях

Герцогиня Кембриджская Кэтрин в очередной раз продемонстрировала безупречный стиль. Она прибыла в лондонский театр Ноэла Кауарда в простом наряде, однако в очень ярких и блестящих туфлях.
Принц Уильям и его супруга Кейт гостями специального показа мюзикла "Дорогой Эван Хансен", в котором рассказывается история старшеклассника, страдающего от социофобии.
Кэтрин появилась на мероприятии в идеально скроенном твидовом платье черного цвета, "лодочках", усыпанных блестками и с серебристым клатчем в руках. Она не стала дополнять образ массивными украшениями и надела лишь кольцо с сапфиром, которое преподнес ей в день помолвки принц Уильям.
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