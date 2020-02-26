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Герцогиня Кейт появилась в лондонском театре в усыпанных блестками туфлях

, 18:15 [ «Аргументы Недели» ]

Герцогиня Кейт появилась в лондонском театре в усыпанных блестками туфлях
герцогиня Кэтрин, Stephen Lock/Keystone Press Agency

Герцогиня Кембриджская Кэтрин в очередной раз продемонстрировала безупречный стиль. Она прибыла в лондонский театр Ноэла Кауарда в простом наряде, однако в очень ярких и блестящих туфлях.

Принц Уильям и его супруга Кейт гостями специального показа мюзикла "Дорогой Эван Хансен", в котором рассказывается история старшеклассника, страдающего от социофобии.

Кэтрин появилась на мероприятии в идеально скроенном твидовом платье черного цвета, "лодочках", усыпанных блестками и с серебристым клатчем в руках. Она не стала дополнять образ массивными украшениями и надела лишь кольцо с сапфиром, которое преподнес ей в день помолвки принц Уильям.

 

 
 
 
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Публикация от Meghan.Kate.Diana???????????? (@meghankatediana)26 Фев 2020 в 6:58 PST

ЕТ

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