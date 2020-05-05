Мужчина самоизолировался в «тропическом раю», принадлежащем Диснейленду

Аргументы Недели → В мире 13+

5 мая 2020, 10:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Фото: pixabay.com

Во Флориде 42-летний мужчина решил самоизолироваться с шиком и на несколько дней отправился в «тропический рай» - заброшенный остров Discovery, принадлежащий Диснейленду.

Остров закрыли в 1999 году, после чего он был практически заброшен. Именно туда в конце апреля на лодке и отправился житель Флориды Ричард МакГайвер. «Робинзона» на территории Диснейленда обнаружили полицейские, он уверяет, что не знал о том, что проник на закрытую территорию.

Отмечается, что пока не известно, какое наказание ожидает американца. Есть вероятность, что ему даже не станут выписывать штраф.

Ранее сообщалось, что мэр Майами заболел коронавирусом.