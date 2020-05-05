Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Мужчина самоизолировался в «тропическом раю», принадлежащем Диснейленду

, 10:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Мужчина самоизолировался в «тропическом раю», принадлежащем Диснейленду
Фото: pixabay.com

Во Флориде 42-летний мужчина решил самоизолироваться с шиком и на несколько дней отправился в «тропический рай» - заброшенный остров Discovery, принадлежащий Диснейленду.

Остров закрыли в 1999 году, после чего он был практически заброшен. Именно туда в конце апреля на лодке и отправился житель Флориды Ричард МакГайвер. «Робинзона» на территории Диснейленда обнаружили полицейские, он уверяет, что не знал о том, что проник на закрытую территорию.

Отмечается, что пока не известно, какое наказание ожидает американца. Есть вероятность, что ему даже не станут выписывать штраф.

Ранее сообщалось, что мэр Майами заболел коронавирусом.

АБ
Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью