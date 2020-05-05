Соединенные Штаты Америки намерены закупить вооружения у стран бывшего СССР

СМИ, ссылаясь на Управление Армии США по работе с подрядными организациями, сообщают, что страна хочет купить системы вооружения, разрабатываемые и используемые странами "бывшего СССР или Восточного блока".

Уточняется, что покупка Соединенными Штатами специальных боеприпасов и систем вооружения нужна американскому Минобороны и другим ведомствам, а также иностранным союзникам для проведения учений, испытаний и боевого применения.