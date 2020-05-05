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Соединенные Штаты Америки намерены закупить вооружения у стран бывшего СССР

, 10:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Соединенные Штаты Америки намерены закупить вооружения у стран бывшего СССР
Пентагон, pixabay.com
СМИ, ссылаясь на Управление Армии США по работе с подрядными организациями, сообщают, что страна хочет купить системы вооружения, разрабатываемые и используемые странами "бывшего СССР или Восточного блока".
 
Уточняется, что покупка Соединенными Штатами специальных боеприпасов и систем вооружения нужна американскому Минобороны и другим ведомствам, а также иностранным союзникам для проведения учений, испытаний и боевого применения.
 
Управление Армии США по работе с подрядными организациями намерено заключить контракт на пять лет с неустановленным сроком поставки сразу с несколькими поставщиками.
ЕТ
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