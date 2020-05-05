Минфин США для спасения национальной экономики возьмет рекордный займ в размере $2,99 трлн

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5 мая 2020, 09:53 [ «Аргументы Недели» ]

флаг США, pixabay.com

Министерство финансов США планирует занять у резервной системы рекордную сумму – 2,99 трлн долларов. Эти деньги будут направлены на субсидирование национальной экономики и ее сохранение в период кризиса.

Американское финансовое ведомство впервые займет настолько большую сумму с целью реализации антикризисных мер, передает ФБА "Экономика сегодня". Отмечается, что 2,99 трлн долларов являются восьмой частью текущего госдолга США, который стремительно увеличивается в период президентства Дональда Трампа.

Подчеркивается, что деньги пойдут на помощь элементам экономики, наиболее пострадавшим во время кризиса, возникшего из-за COVID-19.

Напомним, в марте и апреле миллионы американцев запросили у государства пособия, что свидетельствует о существенном снижении покупательской способности населения.