Ученые придумали новый действенный способ окрашивания волос

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5 мая 2020, 09:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Фото: pixabay.com

Американские ученые придумали новый безопасный способ окрашивания волос. Перекрасить в нужный цвет удалось даже обладательниц фиолетовых локонов. Исследователи отмечают, что метод не требует применения окислителей и солей тяжелых металлов.

Ученые рассказали, что для окрашивания в оттенки коричневого можно использовать раствор дофамина и перекись водорода. В зависимости от пропорций и температуры окраски можно получить золотистые и оранжевые тона. При этом стойкость окрашивания составила около пяти недель. Новый метод не изменяет внутреннюю структуру и механические свойства волос.

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