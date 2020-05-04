После окончания пандемии люди станут разумнее выбирать вещи

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4 мая 2020, 22:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

После окончания пандемии коронавируса люди станут меньше покупать лишнюю одежду, считают эксперты. Предполагается, что люди откажутся от эмоциональных и бессмысленных трат на предметы гардероба.

Отмечается, что в мире одежды производится гораздо больше. Чем продается. В результате тонны нераспроданных вещей уничтожаются. Президент Национальной палаты моды Александр Шумский считает, что пандемия коронавируса позволит изменить ситуацию.

«После пандемии должен произойти пересмотр ценностей, изменение психологии потребления. Зачем покупать двадцатую рубашку? Миллиарды людей уже поняли, что 11-я пара джинсов им просто не нужна», - уверен эксперт.