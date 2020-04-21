Филипп Киркоров начал распродавать свои вещи

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21 апреля 2020, 17:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Фото: соцсети

Во время карантина многие стараются осуществить те задумки, на реализацию которых обычно не хватало времени. Не стал исключением и Филипп Киркоров – поп-король начал распродавать свой гардероб.

Проект по продаже собственных сценических костюмов и повседневной одежды певец задумал вместе с другом, байером Омаром Байрамовым. Наряды Киркорова будут выставлены на продажу в онлайн-бутике. Отмечается, что некоторые вещи могут приятно удивить стоимостью – цены на вещи звезды начинаются от трех тысяч рублей. «Вся одежда у Филиппа брендовая, от именитых дизайнеров, либо от малоизвестных, но очень востребованных среди селебритис», - рассказал Байрамов.

Он отметил, что хоть у Киркорова и нестандартные размеры, но многие вещи можно носить как оверсайз. К тому же, большинство из них унисекс-формата.