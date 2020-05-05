Власти Японии выделят 800 млн долларов на создание лекарства от COVID-19

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5 мая 2020, 09:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

доллары, pixabay.com

Утром во вторник, 5 мая, стало известно, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует в скором времени выделить 800 миллионов долларов для создания лекарства и вакцины от коронавируса нового типа.

Абэ подчеркнул, что в борьбе против COVID-19 необходимо сотрудничество специалистов из разных стран. По мнению японского премьера, чтобы изменить ситуацию с распространением коронавируса, первоочередной задачей является разработка лекарства, а среднесрочной – вакцины.

Отмечается, что из 800 миллионов долларов около 234 миллионов будут направлены Коалиции по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям.