Глава ВОЗ назвал лучшее средство борьбы с коронавирусом. Его имеют не все

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4 мая 2020, 21:36 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, коронавирус

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус напомнил, что у 3 миллиардов жителей нашей планеты отсутствует водоснабжение в домах и нет мыла.

А ведь регулярное мытье рук является одним из лучших средств против CJVID-19. Такое мнение высказал в понедельник на брифинге в Женеве Гебрейесус. "Мы должны помнить, что миллионы людей в мире не имеют возможности практиковать эту одну из основополагающих мер предосторожности", - констатировал он.

Глава ВОЗ призвал "резко увеличить инвестиции в мыло, доступ к воде и моющим средствам на основе спирта". И напомнил, что во многих странах число новых случаев заражения коронавирусом нового типа продолжает расти.

Успех в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией по всему миру в настоящее время зависит не от скорости создания лекарства от COVID-19, а от равного распределения препаратов между странами, считает гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.