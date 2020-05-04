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Трамп предположил, что в США от коронавируса могут умереть до 100 тысяч человек

, 17:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Трамп предположил, что в США от коронавируса могут умереть до 100 тысяч человек
Президент США Дональд Трамп. Фото: kremlin.ru

Президент США полагает, что от коронавируса в стране могут умереть от 75 тысяч до 100 тысяч человек.

Трамп заявил, что «это ужасно» и страна не должна потерять ни одного человека «свыше этого количества».

В начале апреля Белый дом представил первый официальный прогноз по количеству ожидаемых смертей от коронавируса. Тогда эксперты заявили, что США могут потерять от 100 тысяч до 240 тысяч человек при условии соблюдения всех существующих ограничений.

В противном случае число жертв может превысить 2,2 млн человек.

Ранее Трамп рассказал, когда в США может появиться вакцина от COVID-19.

ДВа

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