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Трамп рассказал, когда в США может появиться вакцина от COVID-19

, 07:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Трамп рассказал, когда в США может появиться вакцина от COVID-19
шприц, pixabay.com
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в минувшее воскресенье, 3 мая, в рамках разговора с журналистами рассказал, когда в стране может появиться вакцина от коронавируса нового типа.
 
По словам американского лидера, вакцину планируется создать до конца текущего года. Трамп подчеркнул, что с административной точки зрения власти США и отдельные ведомства работают максимально быстро для утверждения требуемых правил и разрешений, в частности, разрешения на применение определенных лекарств.
 
Напомним, к настоящему моменту в Соединенных Штатах выявлено более 1,15 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ЕТ
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