Трамп рассказал, когда в США может появиться вакцина от COVID-19

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в минувшее воскресенье, 3 мая, в рамках разговора с журналистами рассказал, когда в стране может появиться вакцина от коронавируса нового типа.

По словам американского лидера, вакцину планируется создать до конца текущего года. Трамп подчеркнул, что с административной точки зрения власти США и отдельные ведомства работают максимально быстро для утверждения требуемых правил и разрешений, в частности, разрешения на применение определенных лекарств.