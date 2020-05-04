В Польше Белоруссию назвали «вирусной бомбой»

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4 мая 2020, 16:58 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, коронавирус

Вирусолог из Польши Адам Бриза заявил, что его стране следует опасаться попадания коронавируса с территории Белоруссии. Он считает, что белорусские власти проводят безответственную политику борьбы с COVID-19.

"Это просто вирусная бомба... Об этом говорят цифры: в Белоруссии даже по официальным данным больше заболевших, чем в Польше, а населения – в четыре раза меньше", - подчеркнул польский вирусолог. Он в шоке от того, что жители Белоруссии не используют маски, продолжают участвовать в массовых мероприятиях, готовятся к параду 9 мая. Бриза задался вопросом, что произойдёт, когда границы между странами будут открыты.

В отказавшихся от карантина Швеции и Белоруссии жертв коронавируса больше, чем в соседних странах.