В отказавшихся от карантина Швеции и Белоруссии жертв коронавируса больше, чем в соседних странах

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4 мая 2020, 12:36 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Две европейские страны, решившие не вводить карантинные меры во время распространения коронавируса, привлекают особое внимание. Швеция и Белоруссия в период пандемии пошли особым путем. Кандидат экономических наук Андрей Илларионов сопоставил статистические данные этих стран по уровню заболеваемости и смертности от COVID-19 с аналогичными показателями соседних государств, чтобы выяснить, насколько оправданным оказалось их невмешательство в развитие эпидемиологической ситуации.

Статистику Швеции и Белоруссии экономист сравнил с данными ближайших стран, имеющих много общего в демографической, социальной, экономической и политической областях. Для Швеции такими странами являются Норвегия и Дания. Для Белоруссии – Украина и Россия. За точку отсчета были взяты даты, на которые для каждых их трех сопоставляемых стран имеется как минимум один летальный случай: для скандинавских стран – 21 марта, для восточно-славянских – 31 марта.

Изучив имеющиеся официальные данные, Илларионов пришел к выводу:

«Если Швеция пошла бы по варианту противоэпидемической политики, какой для скандинавских стран можно условно назвать норвежско-датским, то общее число заболевших ковидом в ней на 2 мая составило бы примерно 9,5 тыс.чел. и было бы меньше фактического (22,1 тыс.чел.) на 12,6 тыс.чел. Общее число умерших в Швеции составило бы тогда примерно 665 чел., что было бы меньше фактического (2669 чел.) примерно на 2 тыс. человек. Иными словами, цена шведского эксперимента для Швеции за полтора месяца его проведения составила чуть более двух тысяч жертв.

Если Беларусь пошла бы по украинскому варианту противоэпидемической политики, то общее число заболевших ковидом в ней на 2 мая составило бы примерно 2,7 тыс. чел., что меньше фактического (15828 чел.) на 12,1 тыс.чел. Общее число умерших тогда составило бы 16 чел., что было бы меньше фактического (97 чел.) на 81 человека. Цена беларусского эксперимента за чуть более чем один месяц его проведения (только по официальным данным) составила 81 жертву».

Андрей Илларионов отметил, что на данный момент имеются лишь предварительные результаты, полученные за первые недели эпидемии; по итогам более длительного срока эти показатели могут измениться.