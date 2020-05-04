В Финляндии от коронавируса скончались 240 человек

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4 мая 2020, 16:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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За минувшие сутки в Финляндии зарегистрированы 73 новых случая коронавируса. Об этом сообщает в понедельник Национальный институт здравоохранения и социального развития.

Больше всего инфицированных в столичном регионе- 3728 пациентов. Всего в регионе 5327 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса нового типа. По данным, 197 человек находятся в больнице, из них 49 в реанимации, 240 скончались. Средний возраст умерших 84 года.

Ранее в Румынии число заболевших коронавирусом нового типа за сутки выросло на 349.