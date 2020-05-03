На жителя Одесской области, вывесившего на доме советский флаг, заведено уголовное дело

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3 мая 2020, 17:56 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Украинскими правоохранителями заведено уголовное дело на мужчину, который вывесил у себя на доме советский флаг, сообщает пресс-служба управления полиции в Одесской области.

52-летний житель одного из сел района вывесил у себя на доме красный флаг с коммунистической символикой, запрещенной законодательством Украины. Мужчина объяснил, что так он хотел отметить Международный день труда. Флаг у мужчины отобрали. Нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.

Владельцы ресторана в Черниговской области Украины попали под уголовное преследование из-за использования советской символики и портретов коммунистических лидеров.